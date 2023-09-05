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В Краснодаре хирурги впервые удалили женщине аппендицит на 38-й неделе беременности

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-hirurgi-vpervye-udalili-zhenshhine-appenditsit-na-38-j-nedele-beremennosti
В Краснодаре хирурги впервые удалили женщине аппендицит на 38-й неделе беременности
Фото t.me/kkb2krasnodar

Редкую лапароскопическую операцию по удалению воспаленного аппендикса у женщины, которая находилась на 38-й неделе беременности, провели в Краевой клинической больнице № 2.

По данным медиков, обычно на таком позднем сроке беременности аппендикс удаляют только открытым способом.

«Аппендицит — это воспаление придатка к кишечнику, которое может привести к серьезным осложнениям, включая перитонит и преждевременные роды. Во время беременности рекомендуется удалять аппендикс сразу после постановки диагноза, чтобы предотвратить возможные осложнения и сохранить здоровье как матери, так и плода, а также позволяет женщине родить самостоятельно», — говорится в сообщении пресс-службы ККБ № 2 в Telegram.

Хирурги решили провести лапароскопическую операцию с учетом опыта применения миниинвазивных технологий лечения беременных. Операция прошла успешно, женщине удалось продлить беременность. Сейчас она пациентка готовится к родам.

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