В Краснодаре хирурги впервые удалили женщине аппендицит на 38-й неделе беременности

Редкую лапароскопическую операцию по удалению воспаленного аппендикса у женщины, которая находилась на 38-й неделе беременности, провели в Краевой клинической больнице № 2.

По данным медиков, обычно на таком позднем сроке беременности аппендикс удаляют только открытым способом.

«Аппендицит — это воспаление придатка к кишечнику, которое может привести к серьезным осложнениям, включая перитонит и преждевременные роды. Во время беременности рекомендуется удалять аппендикс сразу после постановки диагноза, чтобы предотвратить возможные осложнения и сохранить здоровье как матери, так и плода, а также позволяет женщине родить самостоятельно», — говорится в сообщении пресс-службы ККБ № 2 в Telegram.

Хирурги решили провести лапароскопическую операцию с учетом опыта применения миниинвазивных технологий лечения беременных. Операция прошла успешно, женщине удалось продлить беременность. Сейчас она пациентка готовится к родам.

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