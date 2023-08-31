Хирурги ККБ №2 первыми в ЮФО удалили пациенту щитовидную железу из подмышечного доступа

Уникальную операцию выполнили заведующий отделением эндокринной хирургии ККБ № 2 Евгений Рябченко и хирург Николай Дремлюга.

Это первая операция по удалению щитовидной железы из подмышечного доступа на территории Южного федерального округа. Такая малоинвазивная операция позволяет избежать открытого разреза на шее, таким образом, у пациента не останется рубцов на открытых участках тела.

«Такой подход исключает риски повреждения сосудов и нервных волокон, что делает операцию более безопасной и эффективной. Данный метод удаления щитовидной железы — важное достижение в области эндокринной хирургии. Это позволяет пациентам получать эффективное лечение с минимальными последствиями для внешнего вида», — написала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова отметила, что в Telegram.

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