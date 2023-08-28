Врачи Новороссийска достали из глаза пациента осколок металла, отскочивший во время покоса травы

В горбольницу № 1 Новороссийска доставили мужчину с травмой глаза.

По словам пострадавшего, он косил траву триммером. Внезапно ему в глаз попало что-то острое. Глаз практически сразу перестал видеть.

Врачи осмотрели пациента и обнаружили травматический разрыв глазного яблока и верхнего века. При этом в глазном яблоке застрял металлический осколок размером около 1 см. Медики провели экстренную операцию и удалили металлический осколок при помощи специального магнита. Глаз зашили специальными нитями.

После операции пациенту назначили лечение. Глаз спасли от инфекционных осложнений, а зрение частично восстановилось, пишет газета «Новороссийский рабочий».

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