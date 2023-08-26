Клубок паразитов обнаружили в кишечнике мужчины в Новороссийске

В городскую больницу № 1 Новороссийска обратился местный житель. Мужчина жаловался на боли в животе после еды и рассказал, что ходит в туалет по 20 раз в сутки.

Такие симптомы могли привести к обезвоживанию, нарушению баланса электролитов в организме и, в итоге, к смерти. Мужчину направили на обследование в терапевтическое отделение. Однако ни проведенные анализы, ни УЗИ, ни КТ не помогли поставить диагноз. Пациенту назначили колоноскопию, в ходе которой врач обнаружил в толстой кишке мужчины глубок глистов-остриц.

Специалисты отмечают, что обычно выявить гельминтов можно лабораторными методами. Обнаружение глистов во время эндоскопических исследований ЖКТ — редкий случай.

«Пациента проконсультировал инфекционист для проведения специфической антигельминтной терапии. Сейчас молодой человек переведен на лечение в инфекционную больницу», — цитирует сообщение пресс-службы городской больницы № 1 «Наша газета. Новороссийск».

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