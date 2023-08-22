Трофические язвы размером с ладонь удалили пенсионеру хирурги в Сочи

В городскую больницу № 4 курорта обратился 73-летний местный житель.

Он пожаловался врачам на большие трофические язвы на голенях. Сначала они просто доставляли неудобства, но со временем 73-летний мужчина из-за сильной боли перестал опираться на ноги и ходить.

«Сложность заключалась в том, что язвы достигли размеров, равных по площади ладони. Пациента обследовали и провели операцию по удалению трофических дефектов с использованием современных биотехнологических покрытий в комбинации с операцией по пересадке кожи, которая позволила окончательно закрыть обширные раневые дефекты», — написал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов в Telegram.

Состояние пациента постепенно улучшается — сейчас он ходит увереннее.

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