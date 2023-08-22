Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Трофические язвы размером с ладонь удалили пенсионеру хирурги в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/troficheskie-yazvy-razmerom-s-ladon-udalili-pensioneru-hirurgi-v-sochi
Трофические язвы размером с ладонь удалили пенсионеру хирурги в Сочи
Фото t.me/evgeniiFilippov23

В городскую больницу № 4 курорта обратился 73-летний местный житель.

Он пожаловался врачам на большие трофические язвы на голенях. Сначала они просто доставляли неудобства, но со временем 73-летний мужчина из-за сильной боли перестал опираться на ноги и ходить.

«Сложность заключалась в том, что язвы достигли размеров, равных по площади ладони. Пациента обследовали и провели операцию по удалению трофических дефектов с использованием современных биотехнологических покрытий в комбинации с операцией по пересадке кожи, которая позволила окончательно закрыть обширные раневые дефекты», — написал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов в Telegram.

Состояние пациента постепенно улучшается — сейчас он ходит увереннее.

Читайте также: получившую тяжелые травмы при падении с 4 этажа пациентку поставили на ноги в Сочи.

Статьи
Мягкие и сочные: 6 советов, как не испортить кальмаров
Мягкие и сочные: 6 советов, как не испортить кальмаров
Пять признаков больного сердца, при любом из которых пора к кардиологу
Пять признаков больного сердца, при любом из которых пора к кардиологу
Пять русских девушек — мировых знаменитостей
Пять русских девушек — мировых знаменитостей
Дуть или пить? Польза и вред лекарственного одуванчика
Дуть или пить? Польза и вред лекарственного одуванчика
Физиотерапевт рассказал, как лечить пяточную шпору
Физиотерапевт рассказал, как лечить пяточную шпору
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях