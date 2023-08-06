Получившую тяжелые травмы при падении с 4 этажа пациентку поставили на ноги в Сочи

Об этом 6 августа сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Глава краевого минздрава рассказал, что пациентка с последствиями сочетанной травмы проходит восстановительную терапию в отделении медицинской реабилитации сочинской горбольницы № 8. Женщина получила травмы при падении с четвертого этажа.

«При поступлении она передвигалась практически на инвалидной коляске, сейчас — ходит сама. В медучреждении женщина находится около недели», — написал Филиппов в Telegram.

Министр здравоохранения Кубани сообщил, что в программу восстановления пациентки входит тренировка на вертикализаторе с беговой дорожкой. Система мониторинга позволяет врачу и пациенту «увидеть» механику движения ног и скорректировать имеющиеся нарушения. Также система мониторинга позволяет отслеживать прогресс в процессе тренировок.

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