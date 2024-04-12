Краснодарский хирург подробно рассказал, как восстановил ребенку откушенное лицо

Уникальная операция прошла около трех недель назад в детской краевой больнице в Краснодаре. Ее провел хирург Алексей Дикарев.

Он рассказал, что в Карачаево-Черкессии большая собака напала на 4-летнего мальчика, скальпировав ему лицо. У ребенка оказались повреждены все мягкие ткани на лице. Ему требовалось экстренная помощь хирургов. Из-за сильных повреждений была вероятность проведения трансплантации лица от другого человека, из-за чего мальчику до конца жизни пришлось бы принимать седативные препараты.

За помощью к Дикареву обратился один из известных отечественных хирургов. Он планировал выехать со своей командой в Карачаево-Черкессию, но этого не пришлось делать. Власти республики отправили пострадавшего мальчика в Краснодар специальным транспортом.

«Мы привезли оборудование, микроскоп, и провели операцию по реплантации лица, которую ранее технически не проводили в России. Более того, мы анализировали данные. Мы находили данные о реплантации фрагментов лица: щек и губ, но в комплексе все лицо не реплантировалось обратно», — рассказал Дикарев.

Врач уточнил, что на данном этапе пострадавший мальчик жив и здоров. Реплантированное лицо прижилось на 70-75%. Присутствуют некоторые проблемы приживления, которые были ожидаемы. Это связано с дефицитом оставшихся на лице питающих сосудов после нападения собаки. С одной стороны лица их не было вообще.

«Я считаю, что наша страна имеет возможности для подобного оказания экстренной помощи пострадавшим в течение короткого периода времени. Это шикарно и хорошо. Это уровень подготовки наших врачей!», — добавил хирург.

Читайте также: в Краснодаре хирурги начали использовать VR-очки во время операций. Очки дополненной реальности при проведении операций позволяют врачам видеть дополнительные слои информации, а также значительно повысить эффективность и точность вмешательств.