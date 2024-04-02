В Краснодаре хирурги начали использовать VR-очки во время операций

Очки дополненной реальности при проведении операций позволяют врачам видеть дополнительные слои информации, а также значительно повысить эффективность и точность вмешательств.

Программное обеспечение, разработанное специально для таких очков, отражает снимки внутренних органов и трехмерную модель анатомии пациента. Кроме того, VR-очки упрощают коммуникацию между хирургами — они позволяют обмениваться информацией и не отвлекаться от операции.

Кроме того, перспективы в этом направлении открываются в обучении молодых хирургов. Такие технологии впервые стали применять врачи СпбГУ КВМТ имени Пирогова, а недавно и в нескольких клиниках Москвы. Теперь к ним присоединились краснодарские врачи.

«Применение очков дополненной реальности является прекрасным примером того, как современные технологии могут быть полезны врачам и их пациентам», — написал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов в Telegram.

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