В Краснодаре пришлось уволиться пришившему ребенку откушенное собакой лицо врачу

Алексей Дикарев, который провел уникальную операцию, пришив ребенку откушенное собакой лицо, был вынужден уволиться из Кубанского медицинского университета.

Чтобы развеять слухи по поводу своего ухода с работы хирург опубликовал видеообращение. По его словам, после операции его пригласили в институт вечером, дали бланк и попросили написать заявление.

«Я спросил, «а где мой профессор?». Профессора нет, а он мой начальник, в структуре командования я подчиняюсь ему. Если он мне скажет подписать, я прямо сейчас это сделаю. Мне сказали: «Потом с ним поговорим». Замечательную фразу услышал «от этого всем будет хорошо». И собственно, я подписал бланк пустой. Мне сказали, что да, увольнение состоялось», — сказал Дикарев.

Отвечая на вопрос, надо ли было делать эту операцию, Дикарев отметил, что в противном случае ребенку, по его мнению, предстояла бы реконструкция или трансплантация, и стоило сделать попытку реплантации его собственного лица.

«Ребенок претерпел бы ряд операций конструктивных. Но ему 4 года, школа и все остальное, это десоциализация пожизненно, давайте объективно. И реконструкцию рта, губ и носа современная медицина не может давать на том уровне, который хотелось бы. Парень кандидат на трансплантацию лица был. Вопрос: почему не стоило сделать попытку реплантации собственного лица, если исходом будет трансплантация лица чужого?», — сказал хирург.

Он также рассказал, что люди, прошедшие через трансплантацию лица, часто «глубоко несчастные». По словам врача, нередко они принимают седативы и злоупотребляют алкоголем.

«Отвечая на вопрос про увольнение, единственное, что я скажу — да все отлично, спасибо», — резюмировал Дикарев.

После увольнения хирурга лечением ребенка занимаются его ученики. Четырехлетний пациент и его родители находятся в Краснодарской детской краевой больнице. По словам главврача больницы Елены Клещенко, самое страшное уже позади, но мальчику предстоит несколько восстановительных операций.

«Елене Ивановне надо в ноги поклониться за то, что она приняла ребенка из другого региона и разрешила провести на базе возглавляемого ею лечебного учреждения сложнейшую и очень рискованную операцию», — сказал завотделением Краснодарской больницы скорой медицинской помощи Сергей Вартанян.

Он также сообщил, что вместе с коллегами ассистировал Дикареву. Он признался, что мало кто верил, что откушенные части лица приживутся, ведь подобных случаев еще не было. Вместе с тем Вартанян подчеркнул, что Дикареву удалось не просто пришить ткани, но и восстановить функции сосудов и нервов.

«Вместе с хирургами детской больницы мы две недели провели у постели ребенка. Первое время каждые полчаса меняли ему повязки. Сейчас он переведен из реанимации в обычную палату, перевязки мы теперь делаем два раза в день поочередно с детскими хирургами», — сказал Вартанян.

Также лечением ребенка занимается заведующий ожоговым центром Краснодарской краевой клинической больницы имени профессора Очаповского Сергей Богданов.

В ближайшее время планирует провести серию восстановительных операций изобретенным им методом кожной пластики, пишет «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Несчастный случай, в ходе которого пострадал ребенок, произошел в Карачаево-Черкесии. Собака бросилась на ребенка, оторвала ему нос и выгрызла щеку. Части лица поместили в банку и вместе с пострадавшим срочно доставили в Краснодар. Уникальную операцию провел хирург Александр Дикарев.