Пришивший лицо ребенку хирург заявил, что не увольнялся по собственному желанию

Накануне в СМИ появилась информация о том, что краснодарский хирург Алексей Дикарев, который провел уникальную операцию и пришил ребенку из Карачаево-Черкесии откушенное собакой лицо, уволился из Кубанского медуниверситета.

По данным СМИ, хирург Алексей Дикарев руководит частной клиникой в Краснодаре, которая специализируется на пластической хирургии. Также он является кандидатом медицинских наук в Кубанском медиуниверситете. Именно этот статус позволял проводить операции на базе государственных больниц Краснодара.

Сразу после операции хирург вместе с семьей улетел в отпуск. Сейчас он находится в Италии. После операции руководство вуза приняло решение расторгнуть трудовые отношения с Дикаревым. В вузе заявили, что Дикарев сам принял решение покинуть университет и написал заявление об увольнении.

«Как мне стало известно, заявление об увольнении было мною подписано якобы в начале апреля. Но уже почти три недели я нахожусь в Европе. Ничего подобного я не мог написать и подписать. Речь идет о подлоге, скорее всего», — заявил Алексей Дикарев.

В больницах Краснодара до сих пор остаются пациенты, лечением которых руководит Дикарев. Например, 24-летний альбинос из Сенегала, которому меланома полностью разрушила лицо, пишет «КП-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», несчастный случай произошел в Карачаево-Черкесии. Домашняя овчарка бросилась на ребенка, оторвала ему нос и выгрызла щеку. Части лица поместили в банку и вместе с пострадавшим срочно доставили в Краснодар. Уникальную операцию провел хирург Александр Дикарев. Он рассказал о том, что мальчик жив и здоров. Реплантированное лицо прижилось на 70-75%.

Позже стало известно о том, что хирургу Дикареву пришлось уволиться из Кубанского медицинского университета. Чтобы развеять слухи по поводу своего ухода с работы хирург опубликовал видеообращение. По его словам, после операции его пригласили в институт вечером, дали бумагу и попросили написать заявление. Дикарев заявил о том, что подписал пустой бланк. После увольнения хирурга лечением ребенка занимаются его ученики. Мальчик и его родители находятся в Краснодарской детской краевой больнице.