СК начал проверку после увольнения хирурга, пришившего ребенку откушенное лицо

По данным СМИ, 14 апреля СК начал проводить проверку обстоятельств увольнения хирурга Александра Дикарева. Врач, который провел уникальную операцию и пришил ребенку из Карачаево-Черкесии откушенное собакой лицо, ушел из Кубанского медуниверситета.

«По данному факту следственным отделом по Центральному округу Краснодара проводится процессуальная проверка в порядке ст. 144-145 УПК РФ, по результатам которой указанные доводы будут проверены, а заинтересованные лица будут уведомлены о принятом процессуальном решении», — цитирует «КП-Кубань» сообщение СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», несчастный случай произошел в Карачаево-Черкесии. Домашняя овчарка бросилась на ребенка, оторвала ему нос и выгрызла щеку. Части лица поместили в банку и вместе с пострадавшим срочно доставили в Краснодар. Уникальную операцию провел хирург Александр Дикарев. Он рассказал о том, что мальчик жив и здоров. Реплантированное лицо прижилось на 70-75%.

Позже стало известно о том, что хирургу Дикареву пришлось уволиться из Кубанского медицинского университета. По его словам, после операции его пригласили в институт вечером, дали бумагу и попросили написать заявление. Дикарев заявил о том, что подписал пустой бланк и что не увольнялся по собственному желанию.