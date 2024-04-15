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СК начал проверку после увольнения хирурга, пришившего ребенку откушенное лицо

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sk-nachal-proverku-posle-uvolneniya-hirurga-prishivshego-rebenku-otkushennoe-litso
СК начал проверку после увольнения хирурга, пришившего ребенку откушенное лицо
Фото Ирины Борс

По данным СМИ, 14 апреля СК начал проводить проверку обстоятельств увольнения хирурга Александра Дикарева. Врач, который провел уникальную операцию и пришил ребенку из Карачаево-Черкесии откушенное собакой лицо, ушел из Кубанского медуниверситета.

«По данному факту следственным отделом по Центральному округу Краснодара проводится процессуальная проверка в порядке ст. 144-145 УПК РФ, по результатам которой указанные доводы будут проверены, а заинтересованные лица будут уведомлены о принятом процессуальном решении», — цитирует «КП-Кубань» сообщение СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», несчастный случай произошел в Карачаево-Черкесии. Домашняя овчарка бросилась на ребенка, оторвала ему нос и выгрызла щеку. Части лица поместили в банку и вместе с пострадавшим срочно доставили в Краснодар. Уникальную операцию провел хирург Александр Дикарев. Он рассказал о том, что мальчик жив и здоров. Реплантированное лицо прижилось на 70-75%.

Позже стало известно о том, что хирургу Дикареву пришлось уволиться из Кубанского медицинского университета. По его словам, после операции его пригласили в институт вечером, дали бумагу и попросили написать заявление. Дикарев заявил о том, что подписал пустой бланк и что не увольнялся по собственному желанию.

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