Пострадавшая при обрушении здания в Апшеронске находится в реанимации

При хлопке газа в торговом центре Апшеронска утром 22 июля под завалами оказалась женщина, ее вызволили спасатели.

По данным ЦРБ Апшеронского района, из-под завалов спасли сотрудницу аптеки. Сейчас пострадавшая находится в реанимации.

Остальные пациенты не в тяжелом состоянии, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», строительные конструкции на примерной площади 100 кв. м в районе центрального рынка Апшеронска обрушились из-за хлопка газовоздушной смеси. После обрушения произошло возгорание на площади 30 кв. м. Пожар потушили.

Из-под завалов вытащили одного человека. Четверо пострадавших после обрушения госпитализированы. При необходимости для помощи им могут направить врачей краевых больниц. По факту разрушения здания организована проверка и возбуждено уголовное дело.