Уголовное дело о небезопасных услугах возбудили после хлопка газа в Апшеронске

Хлопок газа с последующими обрушением здания и возгоранием произошел утром 22 июля на улице Ворошилова возле центрального рынка Апшеронска.

По факту ЧП возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Точное число пострадавших и степень тяжести вреда, причиненного их здоровью, устанавливаются. Следователи осматривают место происшествия с привлечением экспертов. Выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе очаг возгорания и точная причина пожара и обрушения здания.

Ход расследования уголовного дела находится под контролем руководителя краевого ведомства Андрея Маслова, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», строительные конструкции на примерной площади 100 кв. м в районе центрального рынка Апшеронска обрушились из-за хлопка газовоздушной смеси. После обрушения произошло возгорание на площади 30 кв. м.

Из-под завалов вытащили одного человека. Четверо пострадавших после обрушения госпитализированы. При необходимости для помощи им могут направить врачей краевых больниц. По факту разрушения здания организована проверка. Большинство пострадавших при обрушении здания в Апшеронске стояли на остановке.