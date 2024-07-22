Пострадавшие при обрушении здания в Апшеронске стояли на остановке

ЧП со взрывом газовоздушной смеси и последующим обрушением здания произошло утром 22 июля на улице Ворошилова.

Конструкции торгового здания обрушились на примерной площади 100 кв. м. После чего произошло возгорание.

Пострадавшие при хлопке газа находились рядом на автобусной остановке, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

При этом собеседник агентства уточнил, что детей среди них не было.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-под завалов после хлопка газа вытащили женщину. Предположительно, она сотрудница аптеки.

Четверо пострадавших после обрушения госпитализированы.