Госпитализированы четверо пострадавших после обрушения здания в Апшеронске

Здание на улице Ворошилова обрушилось из-за хлопка газовоздушной смеси утром 22 июля. Предварительно, разрушена часть, где была аптека.

На месте взрыва газа в Апшеронске работают полицейские — они оцепили территорию и обеспечивают проезд спецтехники для устранения последствий, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, пострадали четыре человека — они госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

«Лично посетил место происшествия. Здесь работают оперативные службы, проводится аварийно-спасательные работы. Улица временно перекрыта. Уважаемые жители района, прошу не распространять недостоверные сведения и доверять только проверенной информации», — написал глава Апшеронского района Алексей Передереев в Telegram.

На месте происшествия работают следователи. В Горячеключевском межрайонном следственном отделе организована проверка.

По факту разрушения здания прокуратура Апшеронского района организовала проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», строительные конструкции на примерной площади 100 кв. м в районе центрального рынка Апшеронска обрушились из-за хлопка газовоздушной смеси. После обрушения произошло возгорание на площади 30 кв. м.

Из-под завалов вытащили одного человека, по словам очевидцев, это женщина.