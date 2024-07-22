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МЧС показало кадры спасения женщины из-под завалов торгового центра в Апшеронске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mchs-pokazalo-kadry-spaseniya-zhenshhiny-iz-pod-zavalov-torgovogo-tsentra-v-apsheronske
МЧС показало кадры спасения женщины из-под завалов торгового центра в Апшеронске

Утром 22 июля на улице Ворошилова возле центрального рынка Апшеронска обрушилось здание из-за хлопка газовоздушной смеси.

Прибывшие экстренные службы незамедлительно начали спасать людей из-под обломков.

Известно, что спасли женщину. Ее вынесли на специальных мягких носилках и передали медикам.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», строительные конструкции магазина на примерной площади 100 кв. м обрушились из-за хлопка газовоздушной смеси. После обрушения произошло возгорание на площади 30 кв. м.

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