МЧС показало кадры спасения женщины из-под завалов торгового центра в Апшеронске

Утром 22 июля на улице Ворошилова возле центрального рынка Апшеронска обрушилось здание из-за хлопка газовоздушной смеси.

Прибывшие экстренные службы незамедлительно начали спасать людей из-под обломков.

Известно, что спасли женщину. Ее вынесли на специальных мягких носилках и передали медикам.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», строительные конструкции магазина на примерной площади 100 кв. м обрушились из-за хлопка газовоздушной смеси. После обрушения произошло возгорание на площади 30 кв. м.