Хлопок газа разрушил торговый центр в Апшеронске, есть пострадавшие

Информация о звуке взрыва и пожаре на улице Ворошилова возле центрального рынка Апшеронска появилась утром 22 июля.

По словам местных жителей, около 8:00 они услышали громкий хлопок, после чего напротив остановки увидели разрушенное здание. Дорогу возле магазина перекрыли.

В МЧС сообщение о пожаре поступило в 7:55. Прибывшие на место подразделения установили, что строительные конструкции на примерной площади 100 кв. м обрушились из-за хлопка газовоздушной смеси. После обрушения произошло возгорание на площади 30 кв. м.

Пожар локализовали в 8:05. Есть пострадавшие, из-под завалов вытащили одного человека, по словам очевидцев, это женщина.

На месте работают 28 человек и 10 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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ТАСС: 14 человек пострадали при обрушении здания из-за хлопка газа в Апшеронске.

МЧС показало кадры спасения женщины из-под завалов торгового центра в Апшеронске.

Госпитализированы четверо пострадавших после обрушения здания в Апшеронске.

Пострадавшие при обрушении здания в Апшеронске стояли на остановке.

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