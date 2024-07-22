ТАСС: 14 человек пострадали при обрушении здания из-за хлопка газа в Апшеронске

Здание торгового центра обрушилось из-за взрыва газовоздушной смеси утром 22 июля.

При обрушении здания пострадали 14 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника из оперативных служб.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром появилась информация о звуке взрыва и пожаре на улице Ворошилова возле центрального рынка Апшеронска.

Установили, что строительные конструкции на примерной площади 100 кв. м обрушились из-за хлопка газовоздушной смеси. После обрушения произошло возгорание на площади 30 кв. м.

Из-под завалов вытащили одного человека, по словам очевидцев, это женщина.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ:

МЧС показало кадры спасения женщины из-под завалов торгового центра в Апшеронске.

Госпитализированы четверо пострадавших после обрушения здания в Апшеронске.