ТАСС: 14 человек пострадали при обрушении здания из-за хлопка газа в Апшеронске
Здание торгового центра обрушилось из-за взрыва газовоздушной смеси утром 22 июля.
При обрушении здания пострадали 14 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника из оперативных служб.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром появилась информация о звуке взрыва и пожаре на улице Ворошилова возле центрального рынка Апшеронска.
Установили, что строительные конструкции на примерной площади 100 кв. м обрушились из-за хлопка газовоздушной смеси. После обрушения произошло возгорание на площади 30 кв. м.
Из-под завалов вытащили одного человека, по словам очевидцев, это женщина.
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