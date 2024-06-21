В Анапе в частном доме сорвало крышу и вылетели стекла после хлопка газа

Сообщение о хлопке газа без последующего горения в частном двухэтажном доме на улице Интернациональной поступило в экстренные службы 21 июня в 8:00.

На место выехали пожарно-спасательные подразделения. Информация о хлопке газовоздушной смеси подтвердилась.

В результате хлопка в доме были повреждены остекление, дверные проемы и кровля. Несущие конструкции не пострадали. В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

Ведется обследование, специалисты устанавливают причину происшествия. На место выезжали 10 человек и три единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарском краю.

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