Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Анапе в частном доме сорвало крышу и вылетели стекла после хлопка газа

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-v-chastnom-dome-sorvalo-kryshu-i-vyleteli-stekla-posle-hlopka-gaza
Видео канала «Кубань 24»

Сообщение о хлопке газа без последующего горения в частном двухэтажном доме на улице Интернациональной поступило в экстренные службы 21 июня в 8:00.

На место выехали пожарно-спасательные подразделения. Информация о хлопке газовоздушной смеси подтвердилась.

В результате хлопка в доме были повреждены остекление, дверные проемы и кровля. Несущие конструкции не пострадали. В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

Ведется обследование, специалисты устанавливают причину происшествия. На место выезжали 10 человек и три единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарском краю.

Читайте также: одноэтажный частный дом сгорел в Сочи.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях