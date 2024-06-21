Одноэтажный частный дом сгорел в Сочи

Пожар произошел в ночь на 21 июня на улице Самшитовой в Хостинском районе.

Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. Видео запечатлело сильное пламя и работу пожарных.

Сообщение в экстренные службы поступило в 3:35. Прибыв на место, пожарные установили, что горит одноэтажный частный дом. Огонь охватил 100 кв. м. Локализовать возгорание удалось в 4:35. В 4:58 ликвидировали открытое горение, а в 5:18 устранили последствия пожара.

Пострадавших и погибших нет. В тушении пожара участвовали 11 человек и четыре единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МСЧ России по Краснодарскому краю.

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