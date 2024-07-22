На помощь пострадавшим в Апшеронске могут отправить врачей из краевых больниц

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал ЧП с хлопком газа утром 22 июля на центральном рынке в Апшеронске.

По словам главы региона, в причинах разрушения торгового ряда на одной из центральных улиц сейчас разбираются следственные органы.

«На месте работают пожарные и спасатели — порядка 30 специалистов и 10 единиц техники. Идет разбор завалов. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Он добавил, что в случае необходимости дополнительной квалифицированной медпомощи пострадавшим направят врачей из краевых больниц.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», строительные конструкции на примерной площади 100 кв. м в районе центрального рынка Апшеронска обрушились из-за хлопка газовоздушной смеси. После обрушения произошло возгорание на площади 30 кв. м.