Пожар на месте разрушенного хлопком газа здания в Апшеронске потушили

Возгорание возникло после хлопка газа в торговых рядах на улице Ворошилова возле центрального рынка Апшеронска.

Возгорание на площади 30 кв. м на месте обрушенного здания потушили около 10:00.

Специалисты продолжают работы по разбору завалов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», строительные конструкции на примерной площади 100 кв. м в районе центрального рынка Апшеронска обрушились из-за хлопка газовоздушной смеси. После обрушения произошло возгорание на площади 30 кв. м.

Из-под завалов вытащили одного человека. Четверо пострадавших после обрушения госпитализированы. При необходимости для помощи им могут направить врачей краевых больниц. По факту разрушения здания организована проверка. На месте работают следователи.