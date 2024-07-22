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Пожар на месте разрушенного хлопком газа здания в Апшеронске потушили

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pozhar-na-meste-razrushennogo-hlopkom-gaza-zdaniya-v-apsheronske-potushili
Пожар на месте разрушенного хлопком газа здания в Апшеронске потушили
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Возгорание возникло после хлопка газа в торговых рядах на улице Ворошилова возле центрального рынка Апшеронска.

Возгорание на площади 30 кв. м на месте обрушенного здания потушили около 10:00.

Специалисты продолжают работы по разбору завалов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», строительные конструкции на примерной площади 100 кв. м в районе центрального рынка Апшеронска обрушились из-за хлопка газовоздушной смеси. После обрушения произошло возгорание на площади 30 кв. м.

Из-под завалов вытащили одного человека. Четверо пострадавших после обрушения госпитализированы. При необходимости для помощи им могут направить врачей краевых больниц. По факту разрушения здания организована проверка. На месте работают следователи.

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