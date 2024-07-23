Пострадавшая при обрушении ТЦ в Апшеронске скончалась в больнице

Работница аптеки, которую спасатели достали из-под завалов после хлопка газа в торговом центре Апшеронска, скончалась в больнице спустя сутки после ЧП.

Известно, что женщина пришла на работу за несколько минут до происшествия. После взрыва и обрушения здания у пострадавшей было множество травм, переломов и ожогов, в больнице ей ампутировали стопу.

Пострадавшую санавиацией доставили из ЦРБ Апшеронска в краевую больницу в Краснодаре, однако спасти ее не удалось, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в министерстве здравоохранения Краснодарского края.