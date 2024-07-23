Пострадавшая при обрушении ТЦ в Апшеронске скончалась в больнице
Работница аптеки, которую спасатели достали из-под завалов после хлопка газа в торговом центре Апшеронска, скончалась в больнице спустя сутки после ЧП.
Известно, что женщина пришла на работу за несколько минут до происшествия. После взрыва и обрушения здания у пострадавшей было множество травм, переломов и ожогов, в больнице ей ампутировали стопу.
Пострадавшую санавиацией доставили из ЦРБ Апшеронска в краевую больницу в Краснодаре, однако спасти ее не удалось, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в министерстве здравоохранения Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», строительные конструкции на площади 100 кв. м в районе центрального рынка обрушились утром 22 июля из-за хлопка газовоздушной смеси. После обрушения произошло возгорание на площади 30 кв. м. Пожар потушили.
Из-под завалов спасатели вытащили одного человека. Всего четверо пострадавших после обрушения были госпитализированы. Одну из пострадавших на вертолете забрали в Краснодар.
По факту разрушения торгового центра в Апшеронске организовали проверку и возбудили уголовное дело.