Пострадавшую при хлопке газа в Апшеронске на вертолете забрали в Краснодар
Происшествия
22.07.2024 14:01
Работницу аптеки, которую спасатели достали из-под завалов рухнувшего здания в Апшеронске, забрали в краевую больницу.
За пострадавшей женщиной в Апшеронскую ЦРБ прилетела бригада медиков ККБ № 1.
Ранее сообщалось о том, что жительница Апшеронска получила множественные травмы и находится в тяжелом состоянии.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 22 июля в торговом центре взорвалась газовоздушная смесь, в результате чего строительные конструкции обрушились, и произошло возгорание на площади 30 кв. м. Пожар потушили. Из-под завалов вытащили одного человека. Всего четверо пострадавших после обрушения были госпитализированы.
По факту разрушения здания организована проверка и возбуждено уголовное дело.