Посинела одна рука — врачи подозревают, что у Романа Костомарова снова начался сепсис

О том, что олимпийский чемпиона 2006 года по фигурному катанию Роман Костомаров начал постепенно приходить в себя, СМИ сообщили 5 марта.

По данным источника, знакомого с ситуацией, у Романа Костомарова начала синеть одна рука. Медики предполагают, что у бывшего спортсмена вновь развивается сепсис. В ближайшее время с фигуристом начнет работать психолог. С Костомаровым постоянно находится его жена, бывшая фигуристка Оксана Домнина.

По словам медиков, после того, как состояние олимпийского чемпиона стабилизируют, его ждет длительная реабилитация, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Роману Костомарову ампутировали обе стопы. После этого появилась информация о том, что ему ампутировали обе кисти. В тот же день эту информацию опровергли. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Костомарову ампутировали только несколько пальцев.

Утром 15 февраля в СМИ сообщили, что состояние спортсмена ухудшилось. Жена фигуриста Оксана Домнина и главврач клиники «Коммунарка» Денис Проценко 16 февраля рассказали, что Костомаров дышит самостоятельно. Информация об ухудшении состояния спортсмена появилась 20 февраля. Сообщалось, что у него поражена часть мозга, есть кровоизлияние. Состояние оценивалось как крайне тяжелое. 2 марта появилась информация о том, что Костомарову провели несколько процедур очистки крови. После этого 4 марта СМИ сообщили о том, что Костомаров начал приходить в сознание и уже может понемногу двигаться.