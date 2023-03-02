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СМИ: Роман Костомаров приходит в себя, состояние стабильное

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/smi-roman-kostomarov-prihodit-v-sebya-sostoyanie-stabilnoe
СМИ: Роман Костомаров приходит в себя, состояние стабильное

Об улучшении состояния олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова стало известно 2 марта.

Сообщается, что спортсмен находится в стабильном состоянии. Он приходит в себя, есть некоторые улучшения. Костомарову провели несколько процедур плазмафереза, то есть очистки крови.

Неделей ранее врачи фигурист перенес второй инсульт и врачи оценивали его шансы как 50 на 50, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Операция прошла успешно, и спортсмен шел на поправку. Однако 14 февраля сообщили, что ему ампутировали обе кисти. В тот же день эту информацию опровергли. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Костомарову ампутировали только несколько пальцев.

Утром 15 февраля в СМИ сообщили, что состояние спортсмена ухудшилось. Жена фигуриста Оксана Домнина и главврач клиники «Коммунарка» Денис Проценко 16 февраля рассказали, что Костомаров дышит самостоятельно. Информация об ухудшении состояния спортсмена появилась 20 февраля. Сообщалось, что у него поражена часть мозга, есть кровоизлияние. Состояние оценивалось как крайне тяжелое.

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