«Дышит сам»: жена Романа Костомарова и главврач клиники рассказали о состоянии фигуриста

Супруга Романа Костомарова Оксана Домнина и главврач клиники «Коммунарка» Денис Проценко рассказали, как проходит лечение спортсмена.

Оксана Домнина решилась рассказать о подробностях болезни фигуриста, чтобы избежать домыслов.

«Мне сейчас очень сложно и, на самом деле, хотелось бы максимально абстрагироваться от всего, что происходит в прессе. Потому что не считала правильным и нужным что-либо комментировать в такой момент. Но наши с Романом близкие люди, наши родные читают все это и приходят в ужас от того, что пишут. Поэтому я расскажу, как все было», — сказала Домнина.

Она сообщила, что первым симптомом болезни в начале января был небольшой кашель. Также у Костомарова болела рука, и он принимал противовоспалительные и болеутоляющие лекарства. Эти препараты «смазали» начало болезни.

На пятые сутки спортсмена с высокой температурой госпитализировали в одну из московских больниц. В реанимации его состояние продолжало ухудшаться. Костомарова подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО и в таком состоянии перевезли в «Коммунарку».

«Когда Роман заболел, был собран консилиум самых лучших врачей. У мужа было очень тяжелое, сложное состояние, все показатели зашкаливали, это фактически были цифры, с которыми не живут и не выживают», — сказала Домнина.

Главврач «Коммунарки» Денис Проценко отметил, что о возможном некрозе медики знали с самого начала. По словам врача, при поступлении в «Коммунарку» клинико-лабораторные показатели фигуриста говорили о минимальном шансе на выживание.

«Последние 48 часов органная дисфункция начала разрешаться. У него начинает восстанавливаться работа функции почек. Хотя была тяжелая полиорганная недостаточность с полной анурией — отсутствием мочевыводящей функции почек. Были проблемы с легкими, с работой сердца. При такой тяжелой инфекции фактически нет органов, которые бы не были вовлечены в этот процесс. И нам очень хочется верить, что такая динамика сохранится, но делать какие-либо прогнозы невозможно. Последние несколько суток Роман дышит самостоятельно, но мы осознаем, что ситуация может меняться», — цитирует врача газета «Аргументы и факты».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», фигуристу Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Сообщалось, что операция прошла успешно, и спортсмен идет на поправку. Однако 14 февраля появилась информация, что Костомарову ампутировали обе кисти. В тот же день сведения опровергли. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что фигуристу ампутировали только несколько пальцев. Утром 15 февраля в СМИ сообщили, что состояние спортсмена ухудшилось.