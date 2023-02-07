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Врачи ампутировали обе стопы фигуристу Роману Костомарову

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/vrachi-amputirovali-obe-stopy-figuristu-romanu-kostomarovu
Врачи ампутировали обе стопы фигуристу Роману Костомарову
Фото kinoafisha.info

Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров продолжает лечение в больнице на Коммунарке, куда он ранее поступил с пневмонией.

«К сожалению, пришлось ампутировать обе стопы. Операция прошла без эксцессов, в целом организм идет на поправку», — рассказал источник.

Он добавил, что сейчас врачи ведут борьбу за руки Костомарова. Он находится в сознании, но по-прежнему лежит в реанимации под присмотром врачей. Общее состояние пациента улучшается.

В больницу Костомаров поступил в тяжелом состоянии. Его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ЭКМО. У фигуриста были проблемы с кровообращением и сепсис.

Во время спортивной карьеры Роман Костомаров выступал в дуэте с Татьяной Навкой. Он стали победителями Олимпиады 2006 года в Турине, а также трехкратными чемпионами Европы и двукратными чемпионами мира, сообщает ТАСС.

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