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Информация преувеличена: Игорь Николаев прокомментировал слухи о своем инфаркте

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/informatsiya-preuvelichena-igor-nikolaev-prokommentiroval-sluhi-o-svoem-infarkte
Информация преувеличена: Игорь Николаев прокомментировал слухи о своем инфаркте
Фото vk.com/igornikolaev_music

Сообщения о том, что народного артиста РФ, певца и композитора Игоря Николаева госпитализировали с подозрением на инфаркт появились в СМИ 31 января.

Сам Николаев назвал информацию о своем критическом состоянии сильно преувеличенной. Композитор сообщил о хорошем самочувствии и пояснил, что проходит медицинское обследование.

«Информация в СМИ о моем критическом состоянии несколько преувеличена. Прохожу обследование, чувствую себя хорошо, надеюсь встретиться со своими зрителями в ближайшее время на запланированных концертах! Благодарю всех, кто беспокоился обо мне, за поддержку и добрые слова!» — написал Николаев на странице во «ВКонтакте».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в СМИ сообщали о том, что композитора ночью 31 января экстренно доставили в Центр кардиологии Минздрава с болями в груди.

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