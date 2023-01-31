Информация преувеличена: Игорь Николаев прокомментировал слухи о своем инфаркте
Общество
31.01.2023 20:27
Сообщения о том, что народного артиста РФ, певца и композитора Игоря Николаева госпитализировали с подозрением на инфаркт появились в СМИ 31 января.
Сам Николаев назвал информацию о своем критическом состоянии сильно преувеличенной. Композитор сообщил о хорошем самочувствии и пояснил, что проходит медицинское обследование.
«Информация в СМИ о моем критическом состоянии несколько преувеличена. Прохожу обследование, чувствую себя хорошо, надеюсь встретиться со своими зрителями в ближайшее время на запланированных концертах! Благодарю всех, кто беспокоился обо мне, за поддержку и добрые слова!» — написал Николаев на странице во «ВКонтакте».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в СМИ сообщали о том, что композитора ночью 31 января экстренно доставили в Центр кардиологии Минздрава с болями в груди.
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