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СМИ: певца Игоря Николаева госпитализировали с подозрением на инфаркт

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/smi-pevtsa-igorya-nikolaeva-gospitalizirovali-s-podozreniem-na-infarkt
СМИ: певца Игоря Николаева госпитализировали с подозрением на инфаркт
Фото vk.com/igornikolaev_music

Композитора ночью 31 января экстренно доставили в Центр кардиологии Минздрава с болями в груди.

Сейчас Игорь Николаев находится в блоке интенсивной терапии с подозрением на инфаркт. О точном состоянии 63-летнего музыканта не сообщается, пишут «Известия».

Как сообщают соцсети, врачи подтвердили у народного артиста инфаркт. Однако по данным телеканала 360tv, Николаев сам заявил, что «чувствует себя прекрасно» и в больницу он не попадал.

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