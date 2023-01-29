СМИ: телеведущий Николай Дроздов попал в реанимацию с переломом 8 ребер
Информация о госпитализации 85-летнего телеведущего появилась днем 29 января. Сообщается, что он упал возле своего дома на юго-западе Москвы.
По словам художника Константина Мирошника, соседа Николая Дроздова, путешественник сломал себе восемь ребер.
«Сделали свое дело ледяные дожди. Выйдя из машины, он поскользнулся и упал. Он ехал с кафедры МГУ, где работает преподавателем. Упал и ударился, выбил себе, как оказалось, восемь ребер», — рассказал Константин Мирошник.
Телеведущий не хотел обращаться в больницу — две ночи пролежал дома, одну из них совсем не спал, добавил Мирошник. Утром его увезли на скорой и сделали МРТ.
«Ребра вдавились. И у него были очень сильные боли, кашель, дышать было хуже и хуже. У него аппарат вентиляции легких, чтобы легче было дышать», — поделился художник.
В реанимации Николай Дроздов пробудет еще неделю. После этого предстоит долгий процесс реабилитации, сообщает НТВ.
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