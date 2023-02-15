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СМИ: состояние фигуриста Романа Костомарова резко ухудшилось после ампутации пальцев

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/smi-sostoyanie-figurista-romana-kostomarova-rezko-uhudshilos-posle-amputatsii-paltsev
СМИ: состояние фигуриста Романа Костомарова резко ухудшилось после ампутации пальцев
Роман Костомаров. Фото из соцсетей

Об ухудшении состояния олимпийского чемпиона Романа Костомарова стало известно утром 15 февраля.

Сообщается, что фигурист не может самостоятельно дышать и ночь провел в состоянии искусственной комы. Врачи опасаются за левое легкое Костомарова из-за большого количества фиброза, сообщает «Чемпионат».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», фигуристу Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. Сообщалось, что операция прошла успешно, и спортсмен идет на поправку. Однако 14 февраля в СМИ распространилась информация, что спортсмену ампутировали обе кисти. В тот же день эти сведения опровергли. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что фигуристу ампутировали только несколько пальцев.

 

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