СМИ: состояние фигуриста Романа Костомарова резко ухудшилось после ампутации пальцев
Спорт
15.02.2023 09:50
Об ухудшении состояния олимпийского чемпиона Романа Костомарова стало известно утром 15 февраля.
Сообщается, что фигурист не может самостоятельно дышать и ночь провел в состоянии искусственной комы. Врачи опасаются за левое легкое Костомарова из-за большого количества фиброза, сообщает «Чемпионат».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», фигуристу Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. Сообщалось, что операция прошла успешно, и спортсмен идет на поправку. Однако 14 февраля в СМИ распространилась информация, что спортсмену ампутировали обе кисти. В тот же день эти сведения опровергли. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что фигуристу ампутировали только несколько пальцев.
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