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СМИ: у Романа Костомарова поражена часть мозга, состояние крайне тяжелое

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/smi-u-romana-kostomarova-porazhena-chast-mozga-sostoyanie-krajne-tyazheloe
СМИ: у Романа Костомарова поражена часть мозга, состояние крайне тяжелое
Роман Костомаров. Фото из соцсетей

Об ухудшении состояния олимпийского чемпиона Романа Костомарова стало известно 20 февраля.

По данным источника, знакомого с ситуацией, у фигуриста поражена часть мозга, есть кровоизлияние.

«Образовалась гематома. Состояние крайне тяжелое», — цитирует сообщение источника РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», фигуристу Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Сообщалось, что операция прошла успешно, и спортсмен идет на поправку. Однако 14 февраля появилась информация, что Костомарову ампутировали обе кисти. В тот же день сведения опровергли. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что фигуристу ампутировали только несколько пальцев.

Утром 15 февраля в СМИ сообщили, что состояние спортсмена ухудшилось. Жена фигуриста Оксана Домнина и главврач клиники «Коммунарка» Денис Проценко 16 февраля сообщили, что Костомаров дышит самостоятельно.

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