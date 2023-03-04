СМИ: Романа Костомарова выводят из медикаментозной комы
Информация об улучшении состояния олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова появилась 4 марта.
Несколько процедур плазмафереза дали положительный результат и врачи приняли решение вывести спортсмена из медикаментозного сна. Специалисты в течение нескольких дней будут наблюдать за состоянием Костомарова, чтобы убедиться, что его организм способен поддерживать стабильное состояние без аппаратов, пишет газета «Известия».
Сообщается, что спортсмен начал приходить в сознание и уже может понемногу двигаться.
«До полного прихода в себя еще должно пройти время, но положительная динамика есть. Окончательные выводы можно будет делать позднее», — цитирует сообщение источника, знакомого с ситуаций, РИА «Новости».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Операция прошла успешно. Однако 14 февраля сообщили, что ему ампутировали обе кисти. В тот же день эту информацию опровергли. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Костомарову ампутировали только несколько пальцев.
Утром 15 февраля в СМИ сообщили, что состояние спортсмена ухудшилось. Жена фигуриста Оксана Домнина и главврач клиники «Коммунарка» Денис Проценко 16 февраля рассказали, что Костомаров дышит самостоятельно. Информация об ухудшении состояния спортсмена появилась 20 февраля. Сообщалось, что у него поражена часть мозга, есть кровоизлияние. Состояние оценивалось как крайне тяжелое. 2 марта появилась информация о том, что Костомарову провели несколько процедур очистки крови.
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