Площадь пожара на полигоне в Новороссийске уменьшилась до 900 кв. метров

Полигон твердых бытовых отходов на горе Щелба загорелся в ночь на 13 марта. Пожар тушат уже более 11 дней.

Так, утром 24 марта специалисты продолжают проливку водой и отсыпку грунтом очагов возгорания. На место ЧП завезено уже свыше 50 тыс. куб. м грунта. Всего в работах задействованы 61 человек и 28 единиц техники.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар на полигоне ТКО в Новороссийске начался ночью 13 марта, к полудню его площадь достигла 2,5 тыс. кв. м. К утру 14 марта площадь возгорания сократилась до 2,1 тыс. кв. м. Из-за смены ветра огонь перекинулся на верх полигона.

Спустя почти пять суток, около 15:00 18 марта, пожар на мусорном полигоне локализовали. К утру 20 марта площадь пожара сократилась до 1,7 тыс. кв. м. К вечеру 20 марта площадь пожара сократилась до 1,5 тыс. кв. м.

К полудню 21 марта площадь тления уменьшилась до 1,4 тыс. кв. м. Вечером 21 марта на полигоне зафиксировали отдельные очаги возгорания, а утром 23 марта площадь пожара удалось сократить до 1 тыс. кв. метров.

По факту пожара прокуратура Краснодарского края организовала проверку. Известно, что полигон ТКО эксплуатирует «Терра-Н» с нарушениями федерального законодательства.

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