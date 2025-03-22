Площадь пожара на полигоне в Новороссийске уменьшилась до 1,2 тыс. кв. метров

В городе-герое продолжают ликвидировать возгорание на мусорном полигоне на горе Щелба. По состоянию на 12:00 22 марта, площадь пожара сократилась до 1,2 тыс. кв. м.

Для тушения отсыпали более 45 тыс. куб. м грунта. Сейчас в работах задействованы 86 человек и 36 единиц техники, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар на полигоне ТКО в Новороссийске начался ночью 13 марта, к полудню его площадь достигла 2,5 тыс. кв. м. К утру 14 марта площадь возгорания сократилась до 2,1 тыс. кв. м. Из-за смены ветра огонь перекинулся на верх полигона.

Спустя почти пять суток около 15:00 18 марта пожар на мусорном полигоне локализовали. К утру 20 марта площадь пожара сократилась до 1,7 тыс. кв. м. К вечеру 20 марта площадь пожара сократилась до 1,5 тыс. кв. м. К полудню 21 марта площадь тления уменьшилась до 1,4 тыс. кв. м. Вечером 21 марта на полигоне зафиксировали отдельные очаги возгорания.

По факту пожара прокуратура Краснодарского края организовала проверку. Известно, что полигон ТКО эксплуатирует «Терра-Н» с нарушениями федерального законодательства. Ранее на полигоне уже происходили пожары, виновных привлекли к административной ответственности. Загоревшийся полигон ТКО в Новороссийске планируют реконструировать за 1,5 млрд рублей.

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