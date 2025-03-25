Площадь пожара на полигоне ТБО в Новороссийске сократилась до 800 кв. метров

Пожар на полигоне твердых бытовых отходов на горе Щелба произошел в ночь на 13 марта. Пожар тушат уже 12-е сутки.

По данным на 20:00 25 марта площадь возгорания составляет 800 кв. м. Самосвалы выполнили более 4 тыс. рейсов, на полигон завезли более 57 тыс. куб. грунта. В работах задействованы 82 человека и 43 единицы техники, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как сообщал замглавы Новороссийска Александр Гавриков, в качестве одного из инструментов для борьбы с пожаром начали применять бентонитовые маты, созданные из природной бентонитовой глины. Этот материал обладает высокими свойствами гидроизоляции.

«Раскладывая их на откосах, мы исключаем поступление кислорода в очаги возгорания, что исключает возможность горения и выделение газа», — написал Александр Гавриков в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар на полигоне ТКО в Новороссийске начался ночью 13 марта, к полудню его площадь достигла 2,5 тыс. кв. м. К утру 14 марта площадь возгорания сократилась до 2,1 тыс. кв. м. Из-за смены ветра огонь перекинулся на верх полигона.

Спустя почти пять суток, около 15:00 18 марта пожар на мусорном полигоне локализовали. К утру 20 марта площадь пожара сократилась до 1,7 тыс. кв. м. К вечеру 20 марта площадь пожара сократилась до 1,5 тыс. кв. м. К полудню 21 марта площадь тления уменьшилась до 1,4 тыс. кв. м. Вечером 21 марта на полигоне зафиксировали отдельные очаги возгорания, а утром 23 марта площадь пожара удалось сократить до 1 тыс. кв. метров.

По факту пожара прокуратура Краснодарского края организовала проверку. Известно, что полигон ТКО эксплуатирует «Терра-Н» с нарушениями федерального законодательства.

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