Партию свиней с вирусом АЧС арестовали в Адыгее

«В Адыгею с этих предприятий поступала продукция в живом весе. В частности, она предназначалась для забоя на бойне в Майкопе и изготовления полуфабрикатов. Свиньи завозились и на Теучежский репродуктор», — сказал руководитель Управления ветеринарии республики Анзор Кушхов.

Всю продукцию арестовали, у поступивших животных специалисты берут пробы крови, пишет газета «Советская Адыгея».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ДНК вируса африканской чумы свиней обнаружили в пробах свиноводческой продукции и сырья, которое хранилось в холодильной камере на улице Уральской, 95.

Ранее вспышку африканской чумы свиней обнаружили в Кущевском и в Брюховецком районах. На обоих предприятиях ввели карантин. Из-за вспышки АЧС на фермах уничтожат все поголовье свиней. В одном из магазинов Тимашевска нашли субпродукты, зараженные африканской чумой свиней.

На территории свинотоварной фермы ООО «Степь» ЗАО «Новосергиевское» в Крыловском районе выявили третий очаг АЧС. Четвертый очаг обнаружили на территории свиноводческого комплекса «Делимит АО «Кубанский бекон» в Калининском районе.