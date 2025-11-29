Ограничения на полеты сняли в аэропорту Краснодара, задержаны 14 рейсов

Временный запрет на взлет и посадку судов в воздушной гавани Краснодара ввели для обеспечения безопасности из-за угрозы атаки БПЛА около 5:50.

Ограничения сняли в 9:10. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram. Во время действия запрета на опасные аэродромы ушли пять самолетов.

По данным онлайн-табло аэропорта на 9:15, на прилет задерживаются 8 рейсов — из Антальи, Москвы, Екатеринбурга, Стамбула, Дубая и Шарм-Эль-Шейха. На вылет задерживаются 6 рейсов — в Москву, Екатеринбург, Анталью, Стамбул и Ереван.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность объявили в Краснодарском крае вечером 28 ноября. Утром Минобороны РФ сообщило, что ВСУ предприняли очередную попытку атаковать объекты на территории России при помощи беспилотников. Всего за ночь сбили 103 украинских БПЛА, из них 11 — в Краснодарском крае. Утром ввели ограничения на полеты в аэропорту Краснодара.

В результате ночной атаки произошел пожар на Афипском НПЗ в Северском районе, а также загорелась территория фермы. Беспилотную опасность отменили около 9:00.

Подпишись, здесь всегда интересно.