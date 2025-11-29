На Кубани отменили беспилотную опасность, введенную вечером 28 ноября

Уведомления об отмене угрозы падения беспилотных летательных аппаратов жители региона получили в субботу около 9:05.

Сигнал «Беспилотная опасность» действовал на территории Краснодарского края с 18:30 28 ноября.

«На территории края объявлена отмена угрозы «Беспилотная опасность»», — говорится в сообщении МЧС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность объявили в Краснодарском крае вечером 28 ноября. Утром Минобороны РФ сообщило, что ВСУ предприняли очередную попытку атаковать объекты на территории России при помощи беспилотников. Всего за ночь сбили 103 украинских БПЛА, из них 11 — в Краснодарском крае.

В результате ночной атаки произошел пожар на Афипском НПЗ в Северском районе, а также загорелась территория фермы.

