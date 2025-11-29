Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Над Краснодарским краем уничтожили 11 украинских дронов ночью 29 ноября

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/nad-krasnodarskim-kraem-unichtozhili-11-ukrainskih-dronov-nochyu-29-noyabrya
Над Краснодарским краем уничтожили 11 украинских дронов ночью 29 ноября
Фото Игоря Хошобина, «Кубань 24»

Всего ночью российские системы ПВО перехватили и уничтожили 103 украинских беспилотных летательных аппарата в разных регионах.

Беспилотники перехватили и уничтожили: 26 — в Белгородской области, 20 —  в Ростовской, 19 — в Республике Крым, по 11 в Рязанской области и в Краснодарском крае.

Кроме того, пять беспилотников обнаружены над Воронежской областью, четыре — над Липецкой, три — над Курской, по одному в Астраханской и Волгоградской областях, а также в Республике Калмыкия и над Азовским морем, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар на территории Афипского НПЗ произошел из-за атаки беспилотников. Пострадавших нет, весь персонал был эвакуирован в убежище.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях