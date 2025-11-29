Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Краснодара утром 29 ноября

В Краснодарском крае с вечера 28 ноября действует опасность падения беспилотных летательных аппаратов.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов из-за угрозы атаки БПЛА ввели в аэропорту Краснодара. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в 5:50.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко в Telegram.

При этом воздушная гавань Краснодара ежедневно работает с ограничениями из соображений безопасности. Выпускает и принимает суда он только с 9:00 до 19:00. Если аэропорт не откроют после 9:00, в силу вступят введенные Росавиацией ограничения из-за опасности БПЛА.

Читайте также: над Краснодарским краем уничтожили 11 украинских дронов ночью 29 ноября.

Подпишись, здесь всегда интересно.