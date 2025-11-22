Ночью 22 ноября уничтожили 69 украинских беспилотников над регионами России

ВСУ в ночь на субботу предприняли очередную попытку атаковать объекты на территории РФ при помощи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Дежурные средства ПВО ночью 22 ноября перехватили 69 дронов. Из них 16 беспилотников уничтожили над территорией Ростовской области, по 15 подавили в Самарской и Саратовской областях.

Еще 13 БПЛА сбили в небе над Коми, по три дрона уничтожили в Волгоградской и Курской областях.

В Воронежской области обезвредили два беспилотника, по одному дрону сбили в Белгородской и Брянской областях, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ночь на 21 ноября ВС РФ перехватили семь украинских беспилотников над Краснодарским краем и Черным морем. Два дрона ВСУ сбили за час утром 21 ноября. Еще пять БПЛА ликвидировали в небе над Кубанью с 8:00 до 9:00.

В результате падения обломков беспилотников в Славянске-на-Кубани пострадали два человека. Обломки повредили цех кирпичного завода в городе и травмировали еще двух человек. Также фрагменты БПЛА повредили два частных дома в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района. Позже сообщили, что обломки БПЛА в хуторе Трудобеликовском повредили еще один дом. В станице Полтавской пострадало здание насосной станции.

Подпишись, здесь всегда интересно.