Обломки БПЛА повредили кирпичный завод в Славянске-на-Кубани, есть пострадавшие

В Славянске-на-Кубани утром 21 ноября двое рабочих кирпичного завода получили небольшие травмы из-за падения фрагментов беспилотника.

Обломки повредили цех кирпичного завода. На его территории работают оперативные и специальные службы.

Пострадавшим на месте оказали необходимую медицинскую помощь. Госпитализация не потребовалась, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность объявили ранним утром 21 ноября в Краснодарском крае. В результате падения фрагментов дронов в Славянске-на-Кубани повреждены дома по семи адресам. От осколков дронов пострадали крыши, окна и двери. Травмы получили два человека. Их госпитализировали.

Беспилотную опасность отменили спустя пять часов. За время атаки дронов над Краснодарским краем в общей сложности сбили девять БПЛА.

