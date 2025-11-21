Два человека пострадали при падении обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани

С раннего утра 21 ноября российские силы ПВО отражают атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ на территории Краснодарского края.

В результате падения фрагментов дронов в Славянске-на-Кубани травмы получили два человека. Их госпитализировали. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Также повреждены дома по семи адресам. От осколков дронов пострадали крыши, окна и двери. Администрация муниципалитета поможет жителям в восстановлении имущества, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность объявили ранним утром 21 ноября в Краснодарском крае. Сообщения РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители Кубани получили в пятницу около 4:50.

Из-за угрозы атаки БПЛА в школах и детсадах Славянского района отменили занятия. Также власти муниципалитета рекомендовали отменить занятия в учреждениях среднего и высшего профобразования.

