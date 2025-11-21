В школах и детсадах Славянского района отменили занятия из-за угрозы атаки БПЛА

Ранним утром 21 ноября на территории Краснодарского края объявили беспилотную опасность.

Из-за возможной угрозы падения дронов в школах и детских садах Славянского района отменили занятия. Уведомления об этом пользователи приложения МЧС получили в 7:29.

Информацию об отмене занятий подтвердили в администрации Славянского района.

«В целях обеспечения безопасности жителей Славянского района занятия в детских садах, школах и учреждениях дополнительного образования 21 ноября отменены до отмены угрозы применения БПЛА. Также рекомендовано отменить занятия в учреждениях среднего и высшего профобразования», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в администрации Славянского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщения РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители Кубани получили 21 ноября около 4:50. В аэропорту Краснодара из-за объявленной угрозы атаки БПЛА ввели временные ограничения на полеты.

Ночью 21 ноября над Краснодарским краем и Черным морем сбили семь украинских беспилотников. Всего в период с 23:00 20 ноября до 7:00 21 ноября дежурные средства ПВО уничтожили 33 дрона противника.

