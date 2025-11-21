Семь украинских беспилотников сбили над Кубанью и Черным морем ночью 21 ноября

ВСУ вновь предприняли попытку атаковать объекты на территории России при помощи беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Дежурные средства ПВО с 23:00 20 ноября до 7:00 21 ноября перехватили и уничтожили 33 украинских дрона. Два из них сбили над Краснодарским краем, пять — над акваторией Черного моря.

По семь беспилотников обезвредили над Смоленской и Ростовской областями. Шесть БПЛА перехватили над Белгородской областью, четыре — над Крымом, два — над Воронежской областью, сообщает Минобороны России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность объявили ранним утром 21 ноября в Краснодарском крае. Сообщения РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители Кубани получили в пятницу около 4:50. В аэропорту Краснодара из-за объявленной угрозы атаки БПЛА ввели временные ограничения на полеты.

