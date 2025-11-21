В аэропорту Краснодара утром 21 ноября ввели временные ограничения на полеты

Ограничения в воздушной гавани регионального центра ввели из-за объявленной в Краснодарском крае беспилотной опасности.

Об этом в Telegram-канале 21 ноября в 5:57 сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность объявили ранним утром 21 ноября в Краснодарском крае. Сообщения РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители Кубани получили в пятницу около 4:50. При получении таких уведомлений нужно сохранять спокойствие и повысить бдительность.

Подпишись, здесь всегда интересно.