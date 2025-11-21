Два украинских беспилотника сбили за час над Краснодарским краем

Беспилотную опасность в регионе объявили 21 ноября около 4:50.

Всего с 7:00 до 8:00 дежурные средства ПВО уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России.

Из них два дрона ВСУ перехватили в небе над Краснодарским краем. Еще три беспилотника сбили в Ростовской области и один — в Астраханской, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», дежурные средства ПВО с 23:00 20 ноября до 7:00 21 ноября перехватили и уничтожили 33 украинских дрона. Два из них сбили над Краснодарским краем, пять — над акваторией Черного моря.

При падении обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани пострадали два человека. Их госпитализировали. Также повреждены дома по семи адресам. От осколков дронов пострадали крыши, окна и двери. Из-за угрозы атаки БПЛА в школах и детсадах Славянского района отменили занятия. Также власти муниципалитета рекомендовали отменить занятия в учреждениях среднего и высшего профобразования.

Фрагменты БПЛА повредили два частных дома в Красноармейском районе. Повреждения получили два дома в хуторе Трудобеликовском. В одном из них выбило окна и двери. Во втором — повреждены окна и навес.

