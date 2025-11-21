Фрагменты БПЛА повредили два частных дома в Красноармейском районе

Рано утром 21 ноября в Краснодарском крае объявили беспилотную опасность. Военные отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов.

В Красноармейском районе в результате падения обломков дронов повреждения получили два дома в хуторе Трудобеликовском. В одном из них выбило окна и двери. Во втором — повреждены окна и навес.

Среди людей никто не пострадал. На местах работают экстренные и специальные службы, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность объявили ранним утром 21 ноября в Краснодарском крае. Сообщения РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители Кубани получили в пятницу около 4:50.

При падении обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани пострадали два человека. Их госпитализировали. Также повреждены дома по семи адресам. От осколков дронов пострадали крыши, окна и двери.

Из-за угрозы атаки БПЛА в школах и детсадах Славянского района отменили занятия. Также власти муниципалитета рекомендовали отменить занятия в учреждениях среднего и высшего профобразования.

Подпишись, здесь всегда интересно.